Sanremo, Selvaggia Lucarelli e l'incontro al ristorante con la mamma di Fedez: come va a finire...

11 febbraio 2025 a

Selvaggia Lucarelli senza freni su Rtl102.5 e Radio Zeta, in diretta da Villa Noseda a Sanremo. "Il più permaloso in gara? Boh, i miei non buono rapporti con Fedez faranno sì che qualsiasi cosa dirò creerà polemiche", dice la Lucarelli. Poi il racconto su Fedez. "Ero a cena due sere fa in un ristorante e mi siedo. Ad un certo punto arriva un gruppo di signore. Dopo 10 minuti, una signora di queste, una signora bionda mi guarda e va via insieme alle amiche cambiando tavolo. Era la madre di Fedez", dice Selvaggia Lucarelli su Radio Zeta da Villa Noseda a Sanremo. "Non ci sono stati litigi, per carità".

Lucarelli sarà tra le protagoniste del Dopofestival - Tutti guardano Sanremo condotto da Alessandro Cattelan, Selvaggia e Anna Dello Russo. Il Dopofestival "non sarà un tribunale. Sarà un posto dove divertirsi, scherzare. Capisco che per quello che è successo recentemente ci si vada a infilare in quell’argomento lì. Selvaggia è però una persona intelligente e parla di tante cose, anche di questa", ha detto Cattelan, nel corso della conferenza stampa che precede l’avvio della kermesse al teatro Ariston, rispondendo a chi gli chiede dell’ipotesi che Fedez possa disertare l’invito al Dopofestival per evitare un incontro con Selvaggia Lucarelli. "Quando sono stato chiamato a partecipare non avevo contezza dei cantanti che ci sarebbero stati - ha detto Cattelan -. Le polemiche poi hanno sempre fatto parte di questo spettacolo. Nel gossip si tende sempre a dare la colpa a chi lo fa, ma bisogna rendersi conto che se c’è chi vende è perché c’è chi compra". Quindi ha concluso: "Noi siamo programmati per intrattenere".