Meteo, “né bello né brutto”. Sottocorona: cosa sta succedendo al tempo

La metà di febbraio si avvicina: che tempo bisognerà aspettarsi? A dare una risposta è l’analisi meteo di Paolo Sottocorona, che si collega su La7 per fare un punto della situazione: “Ci sono delle nuvole sull’Italia, non particolarmente intense. In questi giorni avremo un tempo né bello né brutto, un po' in quella terra di mezzo. Le nuvole ci sono qualche precipitazione c’è, però di fenomeni intensi sostanzialmente non ne sono previsti”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella previsione per oggi, lunedì 10 febbraio, però ancora forse sulla parte orientale della Sicilia qualche fenomeno anche abbastanza forte, ma in attenuazione, si stanno allontanando. E d'altra parte qui c’è ancora una zona di bassa pressione, quella che ha portato abbastanza maltempo nelle ore precedenti. Al nord e al centro precipitazioni debolissime, pioviggini, un complessivo di uno o due millimetri in tutta la giornata, quindi sono giornate più grigie che altro. Però non è un tempo chiaro e aperto, oltretutto c'è una leggera tendenza in questi tre giorni, oggi, domani e dopodomani. Nella giornata di domani, martedì 11 febbraio, c'è qualche pioggia in più, soprattutto al nord e soprattutto la parte occidentale, sono piogge moderate, non solo grigio, ma anche una certa quantità di piogge, molto deboli comunque quelle che interessano il resto del centro e il sud, dove i fenomeni intensi in Sicilia sono assolutamente spariti. Arriviamo alla giornata di mercoledì 12 febbraio in cui abbiamo una leggera intensificazione sul settore occidentale del nord a prendere poi anche l'alta Toscana, ci sono zone con precipitazioni moderate, non è maltempo forte però insomma le piogge ci sono, più deboli sul resto del nord, qualcuna isolatissima sull'Appennino centrale, sennò centro e sud sempre fra il grigio delle sole-nuvole e il verde chiaro delle precipitazioni debolissime”.

Sottocorona conclude il proprio appuntamento focalizzandosi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Fanno quello che possono. Nel senso che al nord qualche zona, sia a ovest che soprattutto ad est, dove si riescono a superare i 10 gradi c’è. Centro e sud con valori moderati, 12-13 gradi, oltre non si va. La tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche leggerissima diminuzione al centro, leggeri aumenti al sud, insomma le variazioni sono intorno un grado, rimangono le temperature che abbiamo avuto nei giorni scorsi”.