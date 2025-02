Che Tempo che Fa, Carlo Conti: "Sarà il Festival di Sanremo dei social"

Marco Zonetti 09 febbraio 2025 a

«A Sanremo tutto bene.» Due giorni prima dell’inizio dell’edizione 2025 – la settantacinquesima - del Festival è questo il bilancio di Carlo Conti comunicato direttamente a Fabio Fazio, in collegamento dalla città ligure con Che tempo che fa. Al momento non ci sono novità, nessuna polemica, nessuna diatriba, a detta del direttore artistico giunto alla quarta kermesse, e a dieci anni di distanza dalla sua “prima volta”.

Dieci anni in cui la musica sanremese è cambiata ed è cambiata anche la struttura dell’evento, dopo i Festival di Claudio Baglioni e i cinque anni di regno di Amadeus. Rispetto a dieci anni fa, si è rafforzata anche la presenza della kermesse in rete, tanto che Conti ha asserito che «sarà il Sanremo dei social» oltre che un festival «in leggerezza» secondo lo spirito dell’indimenticato Ezio Bosso, che proprio lui fece conoscere nel 2016 all’Ariston.

Conti ha ricordato chi saranno gli ospiti speciali – Duran Duran, che canteranno la loro classica Wild Boys, Jovanotti, Damiano dei Maneskin e i due premiati d’eccezione, Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

Durante il collegamento, Fazio ha scherzato con Conti sulla possibile durata del Festival 2025 visto il numero monstre di cantanti – ben 29, dopo il ritiro di Emis Killa. Ma Conti ha garantito che non farà troppo tardi e che le serate termineranno all’1 e 15, a parte la finale che forse durerà un po’ di più. Alla fine di ogni serata, quest’anno Conti indicherà i cinque più votati in ordine sparso in modo da aumentare il pathos e giungere all’ultima serata con la più grande suspense possibile.

Fazio ha altresì riservato una sorpresa a Carlo facendogli vedere un filmato di Leonardo Pieraccioni, che scherzosamente deplora il fatto che lui e Giorgio Panariello, storici amici del presentatore, non sono stati invitati come ospiti quest’anno. E non andrà a Sanremo neanche il figlio di Conti, Matteo, che preferisce guardarlo da casa. Da ribadire che quest’anno il conduttore festeggia anche il quarantesimo anno di “fedeltà” alla Rai.

Fazio ha fatto un’ulteriore sorpresa a Conti, invitando in studio due dei co-conduttori dell’edizione in partenza, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio – o meglio Max Giusti nei panni dell’eccentrico cantautore e con tanto di cappello a forma di Teatro Ariston – che hanno scherzato con il presentatore. In finale di collegamento, un'esibizione di un'aspirante concorrente di Sanremo, Simona Ventura, diretta dal maestro Peppe Vessicchio. Purtroppo la sua Grazie dei fior di Nilla Pizzi era un brano non inedito e quindi non potrà partecipare alla kermesse. «Ma senz'altro a Tale e Quale» ha scherzato Conti. Appuntamento dunque a martedì 11 febbraio con l'edizione 2025 del Festival di Sanremo.