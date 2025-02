Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 10 febbraio: tutti i segni

Branko 10 febbraio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 10 febbraio 2025.

Ariete

La donna del segno sembra forte e decisa, nel rapporto con l'uomo, ma ci sono delle Lune che la rendono insicura e fanno uscire allo scoperto alcune debolezze del suo forte carattere. In momenti simili l'atteggiamento migliore è di collaborare con il marito, anche lui peraltro nervoso a causa di Marte. Ma già in serata Luna in Leone inizia la fase di plenilunio, nei prossimi due giorni saranno entrambi illuminati dalla fortuna, presente nel vostro cielo con Venere. Self control.

Toro

Complimenti, Toro! Avete dimostrato nei giorni di Mercurio negativo di saper seguire la spinta di altre stelle al rinnovamento, non siete così conservatori come si dice. Risultati morali ed economici sono previsti il giorno di San Valentino… Oggi dovete prepararvi per la Luna piena che inizia a formarsi questa sera in Leone, porterà agitazione in famiglia e nell'ambiente professionale. Anche l'amore richiede una nuova dolcezza, passionalità. Scegliete amici che sono fatti come voi.

Gemelli

Ora vedrete se i vostri sforzi sono stati all'altezza della situazione. Mercurio porterà risultati concreti prima di entrare in Pesci, in caso contrario vi darà la possibilità di iniziare una nuova corsa al successo. Le stelle del lavoro e della fortuna pretendono molto da voi, il massimo. Fate capire chiaro e tondo quello che volete, anche da colui (colei) che gioca con il vostro cuore. C'è gente che crede di poter giocare con il Gemelli, invece no: giocano con l’argento vivo.

Cancro

Luna vi può dare molto oggi e nei prossimi giorni, in fase di plenilunio esalta i vostri sentimenti ma anche la vostra buona volontà di lavorare, progredire, guadagnare. Venere è particolarmente esigente per la famiglia, i figli vanno tenuti a freno - insegnate loro quello che avete imparato dai vostri genitori. L'amore si perde nelle carte, fatture, citazioni. Se ci sono nuvole nel matrimonio e perché siete stati fraintesi: non avete chiesto altro se non amore.

Leone

Nel forno cuoce un nuovo successo o una nuova felicità. Questo è il messaggio della Luna che arriva nel vostro segno in serata e nei prossimi due giorni diventa Luna piena, il 14 Mercurio abbandona l'opposizione: la strada al successo sarà meno in salita. Venere porta all'esaltazione tutte le passioni, compreso l'amore per il lavoro e per i soldi. Consultatevi prima di prendere decisioni. Sembrate nervosi e agitati, in realtà siete solo più vivi in attesa della notte dei leoni.

Vergine

Le premesse di chiudere con un bel colpo nel lavoro e nelle finanze ci sono tutte. Oggi cominciate a lavorare a un programma dettagliato, mandate a memoria tutto e senza scordare le scortesie ricevute da certi colleghi o collaboratori. Non sempre la Vergine distingue persone vere da persone costruite. Mercurio ancora in Acquario risveglia il commerciante che si nasconde in ogni nativo, Venere desiderosa di accendere un nuovo fuoco d'amore, datele una mano.

Bilancia

Prima di ritornare amica e messaggera d'amore, succede questa sera quando passa il Leone, Luna è ancora in grado di compromettere la riuscita di qualche iniziativa. Tuttavia, quello che avete già organizzato e impostato con Mercurio in Acquario, resta fondamentale per le prossime conquiste professionali. Nascondete una eventuale delusione e proseguite. Fastidiosi crampi allo stomaco, copritevi bene. Questa sera una partita a carte con gli amici, rilassa.

Scorpione

Qualsiasi mancanza o perdita economica sarà presto rimpiazzata con nuovi affari che voi oggi non immaginate nemmeno. Venere vi innamora e Marte appassiona, ma questi transiti hanno grande valore anche nella vita professionale e nelle discussioni di affari. Noi vogliamo insistere con i rapporti lontani, anche per quanto riguarda la ricerca di un amore. Alla fiera dell’est, per tre soldi, com'è successo a un papà, anche voi troverete la felicità.

Sagittario

Siamo in attesa della Luna piena in Leone, domani e mercoledì, perché comunque andranno le cose sarà una festa, soprattutto per voi segni di fuoco. Ricordiamo che questa Luna sarà in magnifico aspetto con Venere in Ariete, non solo amore - questa è anche fortuna nel campo pratico. Presentate i vostri progetti entro il 14. Se andrete cantare a Sanremo, vi piazzerete al secondo posto… Fate una vacanza in posti dove adesso splende il Sole, vi manca tanto.

Capricorno

I disturbi arrivati con Marte e Venere, sono accentuati dalla Luna in Cancro, consigliamo cautela nella salute. In serata Luna passa in Leone e produce calore nel vostro cuore. Dov'è l'amore? Lo avete un po' oscurato ultimamente, ma proprio venerdì 14… la scintilla sarà nuovamente accesa. Noi confidiamo in due pianeti in modo particolare, Saturno in Pesci e Urano in Toro, anche Giove partecipa. Non potete perdere in nessun modo!

Acquario

Siete un capitolo a parte, le stelle sono unite per fare un capolavoro del vostro segno, la parola crisi è incomprensibile dalle vostre parti. E se così non fosse, dipende da qualche dissonanza nel cielo natale. Tutti però dovete oggi stesso decidere cosa fare di una protezione astrale così rara, scegliete un argomento, una persona. Ma portate finalmente alla conclusione quello che è iniziato! Perché domani Luna piena vi farà un bel processo. Atti scritti, urgenze.

Pesci

Senso estetico raffinato, arte, musica, immaginazione, delicatezza di sentimenti, trasporto verso la famiglia, figli e genitori, amicizie… Tutte le qualità più belle del vostro carattere sono messe in luce da questa Luna in aspetto bellissimo con Nettuno, presente nel vostro segno. Il lavoro richiede fatica e studio ma nasce poi qualcosa in maniera del tutto spontanea che sembra un regalo della buona sorte. Fidanzati: quando metterete alle strette il caro amore? Sposatevi.