Sanremo, Francesca Michielin cade sulle scale dell'Ariston. Come sta

Con un pizzico di ironia Francesca Michielin si mostra sui social con un tutore, raccontando di essere caduta sulle scale dell’Ariston. Citando il titolo del suo brano in gara a Sanremo 2016, scrive: «Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire».

L’incidente non sembra aver intaccato l’entusiasmo dell’artista che, in gara quest’anno con il brano "Fango in paradiso", si mostra sorridente e abbracciata a un pupazzo mentre è in viaggio in un van.