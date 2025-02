Flavia Vento spiazza tutti: "Fedez? Potrebbe piacermi". Quella promessa dell'amico...

07 febbraio 2025 a

Flavia Vento non è certo una che nasconde quello che pensa o che sente. E così, dopo aver parlato apertamente della presunta apparizione della Madonna, della vicenda Totti, della castità, dei "flirt" con Tom Cruise e Bruce Willis, la soubrette ha raccontato di un "miracolo" avvenuto che le ha salvato la vita. Ospite di Monica Setta, a "Storie di donne al bivio Weekend", la showgirl ha detto: "Credo nei miracoli perché io ne ho avuto uno molto grande. Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere. Ora sono un'altra persona".

"Voglio rompere il voto di castità per un grande amore. Tom Cruise? Resta il mio sogno ma voglio conoscere Fedez", ha continuato, lasciando di sasso il pubblico che mai si sarebbe aspettato l'interesse di Vento per un rapper. Quello che la soubrette aspetta è un incontro ravvicinato con l'ex marito di Chiara Ferragni: "L'ho incrociato a un evento e ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi", Un amico "mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente", ha ammesso. Quanto al lavoro, Flavia Vento ha confermato che sarebbe pronta a ripartire per l'Isola dei Famosi 2025: "Se mi chiamassero volerei subito all'isola".