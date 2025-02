Ascolti tv, "Harry Potter" inaffondabile ma "Un passo dal cielo" domina. Chi vince la sfida talk

Marco Zonetti 07 febbraio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 6 febbraio 2025 vedono, in prime time, il nuovo appuntamento con l'ottava serie di Un passo dal cielo con Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Raz Degan vincere la serata con una media di 4.048.000 spettatori pari al 22.0% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e con la partecipazione di Rebecca Staffelli - conquista invece il 14.9% con una media di 1.984.000 appassionati (Grande Fratello Night : 893.000 - 24.2%; Grande Fratello Live: 647.000 - 19.3% ) . Su Rai2, il serial The Rookie con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha appassionato nei tre episodi rispettivamente una media di 580.000 telespettatori pari al 2.8% di share, 571.000 telespettatori con il 3.1% e 577.000 con il 3.8%.

Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 980.000 affezionati pari al 5.7% di share (presentazione: 983.000 - 4.5%). Su Italia1, il film Harry Potter e il calice di fuoco - tratto dai romanzi di J. K. Rowling - con Daniel Radcliffe, Maggie Smith, Rupert Grint e Emma Watson ha appassionato 1.220.000 spettatori pari al 7.1% di share, terzo programma più visto in prime time. Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ha trattenuto 956.000 persone pari al 6.4% di share, mentre su La7- Piazza pulita condotto da Corrado Formigli ha totalizzato un 6.9% con 1.039.000 spettatori. Su Tv8, il film Ultimatum alla Terra con Keanu Reeves e Jennifer Connelly ha siglato l'1.9% di share pari a 353.000 teste. Sul Nove Maurizio Battista - Do you remember? ha divertito 366.000 teste pari all'1.9%.

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista su Rai1 il 30.3% pari a 6.516.000 affezionati, e Striscia la Notizia condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia ottiene il 12.8% con 2.731.000 (Striscia tra poco: 13.9% - 2.815.000). Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 7.4% della platea pari a 1.576.000 teste. Per quanto riguarda l'approfondimento, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque minuti totalizza il 24.8% pari a 5.007.000 spettatori; su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla il 2.3% pari a 495.000 teste. Su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre segna il 5.7% con 1.164.000 individui all'ascolto; Paolo Del Debbio con 4 di sera raduna il 5.4% nella prima parte con 1.098.000 teste e il 3.9% con 830.000 nella seconda; su La7; Lilli Gruber al timone di Otto e mezzo conquista l'8.4% di share pari a 1.773.000 teste.