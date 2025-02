Fedez prova con Masini, Conti anticipa: "Nuova versione di Bella St***a"

06 febbraio 2025 a

Dopo le insistenti voci su un probabile ritiro in corsa, Fedez ha dimostrato di essere pronto ad affrontare la gara di Sanremo pubblicando una foto che lo ritrae di spalle e al fianco di Marco Masini. Il cantautore toscano, che duetterà con il rapper nella serata delle cover, prenderà parte a una performance che apporterà delle modifiche al suo celebre brano "Bella str***a". Qualche anticipazione su come sarà il pezzo presentato dai due l'ha rivelata Carlo Conti. "Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo", ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival a Cinque Minuti. La puntata del programma di Bruno Vespa andrà in onda domani sera alle 20.35 su Rai 1.

Se sul fronte della kermesse tutto sembra andare per il verso giusto, non si può dire lo stesso dell'affaire Ferragni-Corona. Ieri, intercettato dall'inviato di Pomeriggio Cinque, Fedez ha preferito non commentare lo scoop del re dei paparazzi e il tritacarne mediatico in cui è finito l'influencer. Alla domanda del giornalista Michele Dessì su come stesse, il rapper ha risposto con una battuta stizzita: "Ti interessa davvero?", per poi evitare ulteriori contatti con la troupe. Altro tema molto dibattuto è quello della partecipazione di Tony Effe a Sanremo.

Escluso all'ultimo dal Concertone di Capodanno di Roma, il trapper capitolino era finito nell'occhio del ciclone per i suoi testi giudicati sessisti. Carlo Conti, però, ha reputato che la sua canzone fosse adatta al Festival e ha più volte ribadito che le polemiche non avrebbero avuto la meglio sullo spettacolo e sulla celebrazione della musica. Da Vespa il direttore artistico ha rivendicato la sua scelta e assicurato che gli spettatori conosceranno una nuova versione di Tony Effe: "Mi sono occupato della canzone che ho scelto per il Festival. Personalmente c’è una parabola che mi piace molto, quella del figliolo prodigo", ha detto.