Almasri, la battutaccia di Elly Schlein su Giorgia Meloni. Pd senza argomenti

05 febbraio 2025 a

a

a

L'occasione è ghiotta, la diretta tv per l'informativa dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri, e l'opposizione si scatena con cartelli e battute ben oltre la freddura. I titolari della Giustizia e degli Interni hanno chiarito che alla base dell'espulsione del generale libico c'è il "pasticcio", parole di Nordio, della Conrte penale internazionale dell'Aia che ha redatto il mandato di arresto, ma poco importa alla segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ministro Nordio, lei non ha parlato da ministro in quest’aula ma da avvocato difensore di un torturatore"; attacca la dem intervenendo nell’aula della Camera dopo l’informativa dei ministri della Giustizia e dell’Interno.

Video su questo argomento Caso Almasri, Schlein: "Meloni è Presidente del coniglio, non del Consiglio"

Schlein arriva ad affermare: "Giorgia Meloni non è il presidente del Consiglio, è il presidente del coniglio", stesso animale ritratto nei cartelli mostrati dai deputati dem. "Questa è una giornata triste per la democrazia. I ministri sono in aula a coprire le spalle della presidente del Consiglio. Si sono degnati di venire dopo due settimane ma oggi in quest’aula doveva esserci Giorgia Meloni e invece ancora una volta manca di rispetto a quest’aula e al Paese. Non può pensare di cavarsela con le diretta su Instagram perché deve rispondere non ai suoi follower ma al Paese", afferma nonostante i due ministri competenti sul caso sono venuti in Parlamento. "La nostra credibilità internazionale -rimarca la segretaria del Pd- è stata sfregiata dalla vostra scelta, oggi rivendicata, di riaccompagnare a casa un torturatore libico Almasri è accusato di aver picchiato, stuprato e ucciso, ma nonostante questo viene scarcerato e fatto salire su un aereo di Stato con tutti gli onori, per poi essere accolto nel suo paese come un eroe. Meloni diceva che avrebbe dato la caccia ai trafficanti di tutto il mondo, invece li rimanda a casa con il rimpatrio più veloce della storia". Per buona pace della sicurezza e dell'interesse nazionali.