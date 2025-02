Otto e mezzo, Mieli ci vede del torbido sul caso Almasri: “Tirato un pacco a Meloni..."

Gabriele Imperiale 05 febbraio 2025 a

“Qualcuno ha tirato un pacco a Giorgia Meloni”. Paolo Mieli vede del torbido nella vicenda Almasri e chiama in causa il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Ospite di Otto e Mezzo su La 7, il giornalista risponde a Lilli Gruber ricordando le dichiarazioni del magistrato calabrese fatte nel corso della trasmissione proprio sul caso. “Il procuratore capo Gratteri che si è scatenato contro Giorgia Meloni, ha detto ‘su una cosa ha ragione’ – spiega –. Il modo in cui è venuta fuori questa notizia, le modalità, sono sospette e neanche lui ce l'aveva né con la Corte Penale Internazionale né ovviamente con i magistrati. C'è qualcosa di torbido”.

Mieli approfondisce i suoi timori: “Io da quella sera ho pensato che qualcuno ha tirato un pacco a Giorgia Meloni”. Gruber vuole sapere di più e chiede al giornalista a chi si riferisce: “Qualcuno, qualcuno, italiano – risponde –. Non ho prove ovviamente di questa cosa qua, però molti indizi sì”. Mieli dice di più: “Anche io ho trovato strano, come Gratteri, che venisse fuori la notizia solo 12 giorni dopo e venisse fuori in quel modo mentre passava dall'Italia – sottolinea –. Soprattutto che non hanno fatto chiarezza su chi ha deciso che e a che ora si è saputo”.

Sono molti i dubbi di Mieli sulla vicenda. Il giornalista poi analizza le prossime mosse del governo sul caso Almasri: “Domani loro faranno fatica a fare spallucce – dice –. Ma poi alla fine è stata informata sì o no Giorgia Meloni di questa cosa? È lei che ha preso la decisione finale? O loro risponderanno a questa domanda oppure ci sarà un'altra puntata in cui dovranno andare”. Mieli chiude il suo ragionamento e richiama in causa Gratteri; c’è del torbido della vicenda: “Ripeto: ricordatevi questa frase di Gratteri perché significa qualcosa”.