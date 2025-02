Quarta Repubblica, Sallusti inchioda la sinistra: "La Procura ha discrezionalità"

03 febbraio 2025 a

La Procura di Perugia avrebbe aperto un fascicolo senza ipotesi di reato o indagati, ovvero iscritto all'articolo 45, dopo aver ricevuto l'esposto dell'avvocato Luigi Mele nei confronti del Procuratore di Roma Francesco Lo Voi e dell'avvocato Luigi Li Gotti nell'ambito della vicenda Almasri. L'esposto era stato inviato alla Procura di Perugia, in quanto competente di tutti i procedimenti che riguardano i magistrati romani. L'apertura di un fascicolo a modello 45 sarebbe stata decisa in base alla direttiva emanata dal Procuratore Raffaele Cantone dopo la riforma Cartabia. Ed è proprio di questo che si parla nel corso della puntata di Quarta Repubblica in onda il 3 febbraio. Ospite in studio è Alessandro Sallusti che punta il dito contro la discrezionalità delle Procure.

"Perchè una denuncia circostanziata contro il procuratore di Roma viene iscritta all'Art.45, mentre una denuncia contro mezzo governo viene immediatamente mandata avanti? Questo dimostra che una procura ha la descrizionalità:"#Sallusti #quartarepubblica pic.twitter.com/CyBgy31r2I — Quarta Repubblica (@QRepubblica) February 3, 2025

"Noi domani pubblichiamo la seguente notizia: un avvocato ha presentato una denuncia contro il procuratore della Repubblica di Roma per quello che è successo e questa denuncia è stata iscritta nel registro all'articolo 45, cioè nelle denunce senza indagati che stanno lì e poi si vedrà cosa succede. Quindi perché una denuncia circostanziata contro il procuratore di Roma viene iscritta all'articolo 45 mentre una denuncia contro mezzo governo viene immediatamente mandata avanti Questo dimostra che la Procura ha una discrezionalità".