Quarta Repubblica, Carlo Fidanza: "Non si può obbligare alle auto elettriche"

Il green deal tiene banco anche durante la puntata di Quarta Repubblica del 27 gennaio. In collegamento c'è Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, che punta il dito contro l'ipocrisia green.

"E' miope continuare a pensare che tutto possa continuare come è stato fino a prima delle elezioni europee."#Fidanza #green #quartarepubblica pic.twitter.com/xotjZlCw6t — Quarta Repubblica (@QRepubblica) January 27, 2025

"I cittadini hanno parlato con le elezioni europee dello scorso giugno - ha detto Fidanza - E' miope continuare a pensare che tutto possa continuare come prima delle scorse elezioni, tanto più in questo contesto geopolitico mutato. Trump oggi ci richiama alle nostre responsabilità, rimette al centro il tema dell'energia e il tema della neutralità tecnologica e cioè la possibilità din utilizzare tutti i tipi di carburanti che possano ridurre le emissioni. Infine la libera scelta dei cittadini che non possono essere obbligati a comprare auto elettriche".