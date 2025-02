Quarta Repubblica, Battista svela la guerra dei magistrati: "Attacco senza precedenti"

03 febbraio 2025 a

Scontro politica-magistratura. Dopo il caso Almasri, è deflagrato lo scontro tra poteri dello Stato. Se ne parla nel corso della puntata di Quarta Repubblica del 3 febbraio, quando in studio c'era Pierluigi Battista. Il giornalista ha puntato il dito contro l'attacco nei confronti del governo che Battista definisce "senza precedenti".

"Si è passati da Falcone a Borsellino ad una magistratura che intervenivano su tutto ed è caduta la prima Repubblica, oggi un nuovo salto di qualità, non conosco precedenti di un governo che viene messo tutto sotto accusa."#Battista #quartarepubblica pic.twitter.com/wPmGzFqe24 — Quarta Repubblica (@QRepubblica) February 3, 2025

"All'epoca di Falcone e Borsellino c'erano reati di mafia, cose molto gravi. Poi dopo c'è stata un'evoluzione, quella che è stata chiamata la supplenza in cui i magistrati hanno iniziato a intervenire su tutto. Era un contropotere che invadeva il terreno della politica in modo molto forte. La Prima Repubblica è caduta su questo. Adesso c'è un nuovo salto di qualità. Io non conosco precedenti nella storia italiana di un governo che viene tutto messo sotto accusa. Allora dalla supplenza si passa alla sostituzione. Si passa all'attacco diretto a un governo. C'è un passo avanti anche rispetto a Mani Pulite".