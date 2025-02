Maria Rosaria Boccia e la gravidanza: "Foto indelicate". E lancia un libro: "Come Trump"

03 febbraio 2025 a

a

a

Dopo essersi allontanata per un po' dalle telecamere, Maria Rosaria Boccia ha deciso di tornare in tv e, per parlare delle ultime indiscrezioni che la riguardano, ha scelto il salotto di David Parenzo. A L'aria che tira, il talk-show di politica e di attualità di La7, l'imprenditrice di Pompei che ha portato l'ormai ex ministro Gennaro Sangiuliano alle dimissioni non si è sbilanciata e non ha risposto agli interrogativi che per giorni sono stati fatti rimbalzare in rete in merito alle foto pubblicate da Oggi che la ritraggono con quello che sembra un pancione: "Queste le commentiamo domani con Carmine (il giornalista Abate, che conduce "Politigram", ndr) nella puntata del podcast. Spiegheremo dove sono state rubate". Il conduttore ha incalzato la sua interlocutrice: "Dirà chi è il padre?". "Le sembra che, con tutti i problemi che abbiamo, ci si possa occupare di Maria Rosaria Boccia", ha ribattuto lei.

Il "pancione" di Boccia e il ritorno di Lady Golpe: "Giornalisti cani feroci"

Parenzo, a quel punto, ha ricordato a Boccia che essere un personaggio popolare significa anche accettare l'attenzione della stampa e dei media: "Lei è una persona navigata. Conosce la popolarità e il meccanismo. Sente violata la sua privacy o mette in conto anche questo?", ha domandato. "Lei è un personaggio popolare. Lei va a buttare la spazzatura. Le darebbe fastidio se la sua spazzatura venisse perquisita? Queste foto sono molto indelicate", ha replicato l'influencer, senza aggiungere però dettagli sulla presunta gravidanza. Il giornalista ha allora cambiato argomento: "Sta scrivendo un libro?".

Boccia da Parenzo, altra bomba in tv: l'ospitata dopo le foto del "pancione"

"Sì, parlerò anche di lei. La casa editrice non c'è. Mi hanno contattato ma hanno avuto qualche ordine di scuderia e hanno ritirato la proposta", ha confermato l'imprenditrice, evitando però di anticipare il titolo e la data di uscita del volume. "C'è il metodo di comunicare, perché ho scelto in questi mesi di comunicare tutto. Vi racconto come si comunica, un po' come Trump", ha aggiunto lei. Parenzo, spiazzato dal paragone, ha rincarato la dose: "Si sente come Trump?". "È uscita prima la mia vicenda, mi ha copiato lui", ha chiosato Boccia.