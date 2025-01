Maria Rosaria Boccia e il "pancione", il ritorno di Lady Golpe: "Giornalisti cani feroci"

Il settimanale «Oggi» pubblica le immagini della presunta gravidanza. La possibile attesa di un figlio era centrale nell'esposto di Sangiuliano

I cultori di Beautiful sanno benissimo che, in ogni soap che si rispetti, non può mancare una discussa gravidanza. Può quindi la telenovela di Maria Rosaria Boccia essere esente da un presunto bambino in arrivo? Già il ricordo del feuilleton estivo stava trascolorando sotto le piogge invernali, e invece ecco che, pubblicando alcune foto dell'imprenditrice campana con un pancione sospetto, il settimanale Oggi ha riaperto in un lampo tutte le illazioni sul caso più commentato del 2024.

Interpellato circa il possibile stato interessante di Boccia, un ginecologo milanese rimasto anonimo ha sentenziato: «La pancia sembra molto naturale. In base alla mia esperienza siamo intorno alla 26 o alla 28esima settimana». Ciò significa che la possibile data del parto cadrebbe a inizio aprile, ma soprattutto che «il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio». Ovvero il periodo in cui sbocciava il rapporto con l'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ma ciò non significa minimamente che l'eventuale papà possa essere lui.

"È incinta?", colpo di scena: spuntano le foto di Boccia col pancione | GUARDA

Il settimanale ha poi contattato la diretta interessata che però ha risposto con un laconico messaggio: «È un periodo in cui ho bisogno di tranquillità e serenità». Salvo poi pubblicare un post su Instagram in cui attacca la «faziosità di certa stampa», deplorando il fatto che ancora una volta il suo nome e la sua storia «rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci».

E ammonendo: «Per rispetto ho tenuto per me informazioni e aneddoti che porterebbero alle dimissioni immediate di politici e direttori di giornali, non ho ritenuto opportuno divulgare nulla perché non è mio stile scendere al livello di alcuni, ma esigo rispetto». Poi l’ultimatum: «Se tale etica professionale continuerà a mancare non potrò esimermi e provvederò con le poche forze che mi rimangono a sbugiardare, fatti alla mano, tutti coloro che hanno provato a distruggermi».

Non una parola sulla presunta gravidanza, ma le foto hanno restituito forza a varie ipotesi più volte confutate. Il possibile stato interessante di Boccia era infatti il perno attorno al quale ruota la querela presentata nel settembre 2024 da Gennaro Sangiuliano. L’eventualità lo aveva «sconvolto» e in lui «confusamente ingenerato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione». L’ex ministro, nel suo esposto, rivelava: «La vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e questo lei lo sapeva bene». Nelle chat contenute nella querela, Boccia apostrofava Sangiuliano finanche come «super babbo».

Peccato però che la notizia della gravidanza fosse stata liquidata a Piazza Pulita dalla stessa imprenditrice campana che l'aveva definita «inventata, ma non da me». Così come aveva smentito le parole di tale N.A., un suo ex fidanzato che, alla Verità, aveva dichiarato: «Anche a me disse che era incinta. Sapevamo tutti che indossava un cuscino per simulare la pancia. E noi l'assecondavamo. La incontro di nuovo dopo qualche mese e lei mi racconta che aveva perso il bambino e donato gli organi». Resoconto per il quale, a detta di Boccia, l’uomo le aveva poi però chiesto «scuse sia personali sia pubbliche». La soap, ahinoi, continua.