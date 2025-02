Maria Rosaria Boccia, altra bomba in tv? Ospitata da Parenzo: ecco quando

02 febbraio 2025 a

Maria Rosaria Boccia torna in tv. Ad annunciarlo è la stessa imprenditrice di Pompei, al centro del caso della mancata consulenza con il ministero della Cultura alla base delle dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano, con una storia su Instagram in cui afferma che sarà ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata di lunedì 3 febbraio. L’ospitata che arriva a poco più di una settimana dalle foto pubblicate da Oggi che avevano fatto pensare a una presunta gravidanza.

In un lungo post su Instagram, giorni fa Boccia, aveva rivendicato il diritto alla privacy: "Dal settembre scorso sono stata 'sbattuta' su tutte le prime pagine e divenuta alla ribalta per le ormai note parole di chi, 'impossessandosi' del principale Tg nazionale ha rilasciato una serie di dichiarazioni in larga parte risultate per nulla veritiere, favorendo un’incursione nell’intimità altrui che da parte mia non si è mai registrata e mai vi sarà. Ho sempre detto, sia tramite i social che attraverso le interviste, di riservare la mia privacy ed i miei affetti, e sfido chiunque a smentirmi a riguardo. Se è vero che c’è chi mi considera un 'personaggio pubblico' a seguito di questa vicenda, è altrettanto vero che esisteva e pretendo continui ad esistere una Maria Rosaria, la cui vita privata nulla ha a che fare con l’ex Ministro Sangiuliano nè tantomeno gradirei ci fosse a tutti i costi la spasmodica ricerca della notizia all’interno della mia intimità, che tale pertanto deve rimanere", aveva scritto.