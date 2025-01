Chiara Ferragni e quella strana foto, Selvaggia Lucarelli: "Come una Boccia qualunque"

Francesco Fredella 09 gennaio 2025 a

a

a

Ancora una volta Chiara Ferragni al centro dell'attenzione mediatica. Non è affatto una novità, visto che è uno dei personaggi più influenti. Ma andiamo per gradi. Uno degli ultimi post della Ferragni è stato subito notato dai followers (e da Selvaggia Lucarelli). "Possano le guerre che hai combattuto nel tuo passato essere le felici vittorie che festeggi nel tuo futuro", scrive l'influencer-imprenditrice. Nella foto si nota una donna bionda con una bimba mano nella mano ed una borsa molto costosa.

"Clamoroso successo". Quanto avrà ogni consumatore dopo la vicenda del pandoro-gate

Sembrerebbe la Ferragni, ma a quanto pare non è lei. Un rebus, per adesso, che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di followers. E Selvaggia Lucarelli, tra le giornaliste più influenti del web, si è scatenata. Pare infatti essere una foto del profilo Instagram di Iris de Richemont. La Ferragni, intanto, "stende" l'influencer con una vera e propria stoccata: "Comunque Chiara prende una foto altrui con una Chanel in vista come fosse una Maria Rosaria Boccia qualunque è oltre l'immaginazione".