Eleonora Giorgi a Verissimo: "Ho una metastasi nel cervello", la speranza nella cura Usa

Non sono buone le notizie sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi. L'attrice 71enne, alle prese con un brutto tumore, è tornata a fornire aggiornamenti nella puntata di domenica 2 febbraio di Verissimo, su Canale 5, in cui tuttavia non ha fatto mancare pensieri positivi: "Siamo ancora qui, teniamo duro". Intervistata da Silvia Toffanin, Giorgi ha rivelato: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia. È andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po' di paura...". Ma "non sono rassegnata, sono serena e aperta a tutto, anche ai miracoli", afferma riferendosi a un farmaco che potrebbe rappresentare una svolta.

"Sto aspettando l'approvazione negli Stati Uniti di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica"; ha spiegato, "negli Stati Uniti ha tutte le certificazioni per essere approvato, manca il timbro e la firma. Dovrei chiamare Donald Trump per chiedergli di farlo approvare dalla Food and Drug Administration", aggiunge con ironia. L’attrice ha spiegato anche la sua decisione di rinunciare alla chemioterapia palliativa: "Io a tutti i miei cari e ai medici ho detto che, se devo andare via, non voglio farlo in maniera spaventosa. Non ho cominciato la chemioterapia palliativa, sono stata molto male di stomaco con questa terapia. Sono molto restia, non vorrei turbare questo equilibrio fragile che in questo periodo mi ha consentito di fare molte cose", dice ancora la protagonista di tanti film amati dal pubblico.