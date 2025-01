Eleonora Giorgi a cuore aperto: "Tumore devastante, è ovunque"

31 gennaio 2025 a

Un'ospitata a sorpresa e un racconto, seppur triste, pieno di vita. Eleonora Giorgi, la scorsa notte, è intervenuta a sorpresa nel programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio2. "Sprechiamo il nostro tempo dietro gelosie, ansie inutili e frustrazioni. Credo in un ordine superiore delle cose e sono confortata di potermici abbandonare. L'amore, la bellezza e l'arte per me sono Dio, la prova dell'esistenza di qualcosa", ha confessato. Parlando della sua lotta contro il tumore al pancreas, l'attrice ha spiegato: "Tengo duro, sono piena d'amore, capisco quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo... Sapete, la malattia è avanzata, aspetto un miracolo... ognuno di noi ha una data di scadenza, solo che nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate".

A mancarle è, per esempio, la libertà di fare una passeggiata. "Rimpiango le mie camminate al parco. Le adoravo. Camminare ora è difficile, dopo dieci passi mi ci vuole la seggiolina a rotelle", ha raccontato. Nel dolore, l'attrice ha sentito tutto l'affetto ricevuto: "Sono stata inondata di messaggi di affetto e gratitudine sui social. Tanti hanno apprezzato tantissimo la mia esposizione. Questa malattia devastante può indurti in una sorta di mortificazione. Io invece ho detto no. Il mio è un tumore del cavolo, che è arrivato troppo presto. Sta dilagando tutta una nuova farmacologia rispetto al tumore del pancreas, ancora non del tutto accessibile. Ci sono frontiere importanti, questo è un tumore devastante, si è disseminato ovunque, però parlarne ha aiutato tanta gente", ha aggiunto.