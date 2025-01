Eleonora Giorgi, il figlio si confessa: "Le resta poco tempo, ci siamo goduti ogni istante"

27 gennaio 2025 a

a

a

"Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo". Andrea Rizzoli non nasconde la verità e, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ammette che per la madre Eleonora Giorgi la sabbia nella clessidra scende velocemente. La causa è il tumore al pancreas scoperto all'indomani del 70esimo compleanno dell'attrice e il conseguente burrone delle metastasi in cui è scivolata. "Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno", assicura il figlio 44enne, che nel memoir "Non ci sono buone notizie" racconta l’ "anno più bello" della mamma e tiene traccia della forza sprigionata dall'unione con il fratello (figlio di Massimo Ciavarro) Paolo.

Eleonora Giorgi e la notizia che nessuno voleva sentire: "Sono a un bivio"

"Nel libro spiego bene il suo ruolo cruciale in questi mesi dopo la scoperta del tumore di mamma. Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici", dice Andrea Rizzoli. "E poi suo figlio Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere", aggiunge in merito al piccolo che il fratello ha avuto dalla moglie Clizia Incorvaia. Sulla mamma, attrice di successo, Rizzoli ammette: "La condividevo mal volentieri con il pubblico e le lasciavo letterine strazianti sotto la porta della sua stanza per chiederle di non andare sul set, ma di restare con me. Una mattina lo fece: io bigiai la scuola e lei il lavoro, e andammo alla Galleria Borghese a vedere Apollo e Dafne. Ci siamo ritornati da poco".