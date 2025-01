Elly Schlein, la mossa disperata anti-Meloni: candidare Cecilia Sala a Milano

28 gennaio 2025 a

Cecilia Sala per il dopo Beppe Sala? La giovane giornalista recentemente liberata dal carcere in Iran dove era stata arrestata senza vere accuse potrebbe essere il nome su cui punta Elly Schlein alle amministrative per il sindaco di Milano nel 2027. L'ipotesi, scrive il Giornale, circola negli ambienti del Pd e se neè discusso, "assai riservatamente, al Nazareno". Siamo ancora alle fasi iniziali, tanto che i dem stanno ancora valutando se provare a proporre a Cecilia Sala la candidatura.

La liberazione della reporter è stata un innegabile successo di Giorgia Meloni, e da subito nel cerchio magico di Elly si è pensato a "scippare" la Sala alla premier. Dinamica che ricorda i tentativi di candidare Ilaria Salis, poi finita in Avs, e Gino Cecchettin. Senza contare che a Milano c’è già Pierfrancesco Majorino che fino a ieri era sicuro della candidatura.

Non solo. La mancanza di esperienza nell'amministrazione da parte di Cecilia Sala è un elemento che alimenterebbe le critiche. E in un certo senso l'ipotesi stessa di candidarla dà l'idea di una segretaria, la Schlein, costretta a ripararsi dal fuoco amico nel Partito democratico tra il movimentismo centrista e le manovre di Dario Franceschini e Romano Prodi. La leader dem sta prendendo anche il consenso dei vip amati dalla sinistra, da Elodie che le imputa la mancanza di carisma, che invece abbonda in Giorgia Meloni, dice la cantante, a Corrado Augias che esalta la premier e liquida Elly con una scrollata di spalle.