Tagada, la profezia di Nicola nProcaccini: "Ci penseranno due volte"

27 gennaio 2025 a

a

a

Continua a tenere banco la questione dei migranti in Albania. Se ne parla nel corso della puntata di Tagadà del 27 gennaio quando in collegamento con Tiziana Panella c'era Nicola Procaccini. L'esponente di Fratelli d'Italia ha difeso la scelta del governo sottolineando l'importanza della funzione di deterrenza nei confronti del flussi migratori irregolari che mettono a rischio la vita degli stessi migranti.

"La Corte di Cassazione ha dato ragione alla decisione del governo - ha detto Nicola Procaccini - E' competenza del governo stabilire quali siano i Paesi sicuri verso cui si possono rimpatriare gli immigrati illegali. L'elemento utile è l'elemento deterrenza. I migranti spendono 5-10mila dollari per arrivare in Italia e questi soldi li danno ai trafficanti. Quindi poi ci penseranno due volte. Quando governava la sinistra abbiamo avuto migliaia e migliaia di morti in mare, compresa la più grande tragedia dell'immigrazione che fu quella di Lampedusa. Noi stiamo provando finalmente a cambiare questo paradigma: si parte con mezzi sicuri, sapendo di poter rientrare all'interno di flussi di migrazione legale. Non ci si mette nelle mani di scafisti perché si rischia la propria vita, si alimenta il commercio criminale. I migranti devono poter fare domanda