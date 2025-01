Tagadà, il retroscena su Trump: "Perché Melania non ha dato la mano a Jill Biden"

20 gennaio 2025 a

Il giorno dell'insediamento di Donald Trump in Campidoglio a Washington, si è verificato un retroscena testimoniato dagli inviati presenti sul posto. Melania Trump avrebbe rifiutato di stringere la mano alla ormai ex first lady, Jill Biden. Il motivo: vecchi rancori legati a un'irruzione dell'Fbi.

"Pare che Melania Trump non ha dato la mano alla first lady. Quando la first lady ha porso la mano, Melania ha fatto finta di aggiustarsi il cappello - ha detto Daniele Compatangelo, l'inviato di La7 - E aveva già rifiutato l'invito a prendere un tè poco dopo le elezioni proprio perché i Biden erano gli artefici dell'irruzione dell'Fbi nella loro casa a Mar-a-Lago".