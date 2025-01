Tagadà, Fidanza rivela la strategia di Trump: "Un'America nuova che riparte"

21 gennaio 2025 a

Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, ha preso parte alla cerimonia di insediamento del presidente Donald Trump. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia ha sottolineato il dato impressionante: in pochi minuti Trump ha firmato duecento ordini esecutivi.

"Trump ha ripreso buona parte dei contenuti della campagna elettorale quindi niente che potesse stupirmi. Poi ha ribadito tutte le sue posizioni espresse nel passaggio tra le sue presidenze. In pochi minuti ha firmato duecento ordini esecutivi che sono l'applicazione di buona parte di questo programma politico. Fa impressione in un Paese come il nostro con la sua ritrosia alle riforme.