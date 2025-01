Capezzone a valanga su Nardella: "Due giorni di Trump e siete in crisi isterica"

22 gennaio 2025 a

La seconda era di Donald Trump alla Casa Bianca è iniziata da 48 ore e la sinistra è già in crisi di nervi. Daniele Capezzone va all'attacco nella puntata di mercoledì 22 gennaio di 4 di sera, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, e travolge il dem Dario Nardella dopo le polemiche per i primi provvedimenti del presidente Usa su immigrazione e politiche green, senza contare il caso del fantomatico saluto romano di Elon Musk. "Siete già in crisi isterica dopo due giorni, non oso pensare dopo quattro anni", attacca il direttore editoriale di Libero. "Nardella, ti do delle informazioni visto che sei parlamentare europeo...", continua Capezzone. In primis i tanto paventati dazi minacciati da Trump: "Ce l'ha anche l'Europa, si chiamano Iva sull'importazione. Allora con quale faccia tu dici a Trump" che è "cattivo perché mette i dazi quando li mettiamo anche noi?".

Insomma, "l'Europa ha fallito su tutto e voi ora vorreste che l'Europa, cioè un paralitico, si arrampicasse sul lampadario e facesse Tarzan contro Trump? Tutto questo fa ridere", tuona Capezzone che offre ironicamente una "consulenza gratuita al Partito Democratico", perché "sbagliare umano ma perseverare è Pd". Il direttore è un fiume in piena. "Per tutta la campagna elettorale americana avete ripetuto a pappagallo gli slogan che avrebbero poi fatto perdere i democratici americani, dicevate che Biden era lucidissimo, che Trump era rinco***onito e che era fascista...". Il risultato? "Un bagno di sangue" elettorale. E ancora: "Avete ricominciato, e quindi dite che l'immigrazione non è un problema, che la sicurezza non è un problema, e che Trump è cattivo, che Musk è fascistissimo". Tuttavia, quando il proprietario di X "sosteneva i democratici e veniva a Firenze lei lo accoglieva e diceva che era un uomo con una visione", tuona Capezzone. Che conclude con "una notizia che vi do: non vi crede più nessuno. Voi non avete un problema con Trump, con Musk o con GIorgia Meloni, voi avete un problema con la realtà".