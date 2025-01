Trump avverte Putin: "Guerra ridicola, subito un accordo o...". Cosa minaccia

22 gennaio 2025 a

a

a

Donald Trump minaccia nuove sanzioni contro la Russia, se Vladimir Putin non accetterà di mettere fine alla guerra in Ucraina. «Non cerco di fare del male alla Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Putin, e questo nonostante la bufala della sinistra radicale Russia, Russia, Russia. Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la seconda guerra mondiale, perdendo quasi 60.000.000 di vite», afferma Trump in un lungo post su Truth. «Detto questo - prosegue - farò alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al presidente Putin, un grande favore. Mettetevi d’accordo ora e fermate questa ridicola guerra! Non farà che peggiorare», afferma il presidente Usa.

Il ciclone Cruciani travolge gli anti-Trump su green e woke: "Andate a..."

«Se non facciamo un ’accordo', e presto, non avrò altra scelta che imporre alti livelli di tasse, tariffe e sanzioni su qualsiasi cosa venga venduta dalla Russia agli Stati Uniti e a vari altri Paesi», minaccia Trump. «Facciamola finita con questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente! Possiamo farlo nel modo più facile o nel modo più difficile, e il modo più facile è sempre meglio. È tempo di fare un accordo. Non si dovrebbero perdere altre vite!», conclude il presidente.