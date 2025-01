4 di sera, la proposta di Sardone per le forze dell'ordine: "Patrocinio gratuito"

14 gennaio 2025 a

Le forze dell'ordine coinvolte negli scontri e negli episodi di violenza degli ultimi giorni sono al centro del dibattito politico. Dalle forze del centrodestra proviene una proposta che sosterrebbe le spese delle forze dell'ordine che non possono permettersi un adeguata assistenza legale. Se n'è parlato durante la puntata di "4 di sera" del 14 gennaio. A illustrare la proposta è la leghista Silvia Sardone.

La Lega propone un gratuito patrocino, dunque la copertura delle spese legali per gli agenti coinvolti in processi.

"Dobbiamo mettere le forze dell'ordine nelle condizioni di operare serenamente - ha detto Silvia Sardone nello studio di 4 di sera - Come Lega abbiamo depositato una proposta di legge in cui vorremmo introdurre il gratuito patrocinio a tutti coloro che non hanno stipendi sufficienti per affrontare dei processi per atto dovuto.