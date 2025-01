4 di sera, Massimiliano Romeo difende Elon Musk: "E' un'opportunità"

13 gennaio 2025 a

a

a

Elon Musk resta al centro del dibattito pubblico. Se ne parla durante la puntata di 4 di sera del 13 gennaio. In studio c'è il leghista Massimiliano Romeo che sottolinea i risvolti positivi di un magnate come Musk.

"I grandi capitalisti come Elon Musk possono anche rappresentare un'opportunità"



Massimiliano Romeo a #4disera Weekend pic.twitter.com/DfYWrNaNGb — 4 di sera (@4disera) January 11, 2025

"Bisognerebbe sempre guardare a questi magnati e grandi capitalisti non solo come se rappresentassero un pericolo ma potrebbero anche rappresentare un'opportunità soprattutto in un momento in cui l'Europa si trova in grave difficoltà - ha detto in studio il leghista Massimiliano Romeo - C'è un principio che è quello della neutralità tecnologica, dobbiamo essere bravi con l'attività di vigilanza, con gli strumenti che abbiamo. E' chiaro che bisogna evitare che ci siano condizionamenti come qualcuno ha detto. Giusta la cautela, giusta la prudenza però guardiamo anche il risvolto positivo visto che, comunque, c'è una necessità impellente di favorire lo sviluppo di tecnologie".