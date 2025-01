4 di sera, Toccalini contro Gabrielli: "La sicurezza a Milano non è migliorata di un centimetro"

Luca De Lellis 10 gennaio 2025 a

La vicinanza alle forze dell’ordine è da sempre un caposaldo della Lega targata Matteo Salvini. Un diktat che il leader dei verdi ha tramandato anche alle nuove generazioni del partito. E se a discrezione dell’ex capo della Polizia Franco Gabrielli, pronunciatosi in merito al caso Ramy, “l’inseguimento non è stato fatto in modo corretto”, per il deputato leghista Luca Toccalini la colpa della morte del ragazzo tunisino non è da attribuire ai carabinieri. “Le nostre forze dell’ordine, ancora una volta, hanno fatto il loro lavoro”, sostiene a gran voce l’ospite della trasmissione 4 di Sera, in onda su Rete 4 venerdì 10 gennaio.

Il coordinatore federale del movimento Lega Giovani si scaglia contro le parole dell’attuale delegato alla sicurezza e coesione sociale di Milano nominato dal sindaco Sala, accusandolo peraltro di non aver cambiato le sorti della salvaguardia del capoluogo lombardo. “Gli faccio i miei complimenti, perché mi sembra che la sicurezza a Milano non sia migliorata di un centimetro da quando c’è lui”. Toccalini rincara la dose: “Se afferma che l’inseguimento era sbagliato perché i carabinieri avevano già a disposizione la targa, mi chiedo allora come è possibile che abbia svolto il ruolo di capo della Polizia, visto che anche un bambino di 3 anni capirebbe che quel motorino poteva essere stato rubato”.

Intanto le indagini per accertare quanto è accaduto quella notte del 24 novembre scorso stanno proseguendo. Il video della telecamera interna nella volante e poi della telecamera che riprende lo speronamento è ormai circolato sul web. La procura di Milano, guidata da Marcello Viola, per ora mantiene in piedi l’accusa di omicidio stradale a carico del carabiniere alla guida del veicolo che ha impattato il motorino su cui viaggiavano Ramy Elgaml e Fares Bouzidi. Ma gli scenari futuri sono ancora del tutto imprevedibili.