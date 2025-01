Mariotto, arriva il Tapiro di Staffelli. Lui sbotta: "Tornerò a Ballando? Fatti i..."

Marco Zonetti 10 gennaio 2025 a

a

a

Ballando con le stelle sarà anche terminato, ma Striscia la Notizia e Valerio Staffelli non mollano il giurato Guillermo Mariotto, che per ben due volte era stato scostante (eufemismo) nei confronti dell'inviato del Tg satirico di Antonio Ricci. Insomma, dopo aver dato del “maleducato e insolente” a Valerio Staffelli, domani sera un “bugiardello” Guillermo Mariotto - che nell'ultima puntata stagionale non era presente per un problema di salute - riceverà un nuovo Tapiro d’oro di Striscia. «È stato lei aggressivo nei miei confronti, la scorsa volta, quando voleva spegnermi la sigaretta in bocca», gli ricorda Staffelli dopo averlo raggiunto.

Ballando da record: Milly chiude con il colpaccio. Assente Mariotto

Ma lo stilista, senza arretrare di un solo millimetro, risponde: «E adesso ho il sigaro, che è peggio…». Mariotto dà anche una sua versione della contestata frase pronunciata, in onda, dietro le quinte, poco prima del suo ingresso sul palco (“Che figlia de…”). Secondo il giurato: «Era rivolta a me stesso: “Figlio de”, non figlia. Sapevo di avere il microfono e mentre uscivo ho detto “voglio il video della faccia di questa persona (non rivela chi, ndr) mentre vede uscire questo figlio de na…”». Sarà vero? Infine, quando Staffelli gli domanda se l’anno prossimo tornerà a Ballando con le stelle, il giudice taglia corto: «Fatti i ca**i tuoi». L'anno sarà anche nuovo ma il linguaggio resta sempre lo stesso, insomma.