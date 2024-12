Mariotto, la "fuga" dalla diretta di Ballando? "Tutto in fretta". Cosa è successo

Alice Antico 31 dicembre 2024 a

Guillermo Mariotto, stilista e direttore creativo della maison Gattinoni ha, nelle scorse ore, spiegato a “Diva e Donna” i motivi della sua "fuga" improvvisa dallo studio di "Ballando con le Stelle" durante la puntata dello scorso 30 novembre. Un gesto, quello del noto giudice di ballo, che aveva lasciato in shock lo studio, oltre che suscitato un notevole scalpore mediatico, e che era poi culminato con il ritorno in studio del giudice due settimane dopo. Mariotto ha raccontato che la situazione si è complicata quando ha ricevuto notizie di un'emergenza: “Era sabato, il lunedì dopo dovevo partire per Riad, la capitale dell'Arabia Saudita, per un matrimonio molto importante: avevamo preparato l'abito della sposa, una principessa, più quelli di altre sedici principesse”, ha esordito.

“Mentre ero a ‘Ballando’ mi è arrivata la notizia che una première, una coordinatrice della maison, era svenuta mentre stava finendo di lavorare. Per prima cosa mi sono preoccupato per lei e sono corso in ospedale: per fortuna stava bene”, ha aggiunto. “Poi, senza di lei, il lavoro si era bloccato così ho richiamato tutti e alle sei di domenica mattina abbiamo ripreso a lavorare. Siamo andati avanti fino a notte, non c'era più tempo: lunedì dovevo partire per Riad con tutti gli abiti”, ha raccontato Mariotto. Quindi lo stilista ha dovuto riunire il suo team alle sei del mattino per completare gli abiti destinati a questo matrimonio importante in Arabia Saudita, dove la maison doveva vestire una principessa e altre sedici nobildonne.

Milly Carlucci, ha poi confessato Mariotto, “mi ha detto che avrei dovuto avvisare, ma non potevo. Era successo tutto troppo in fretta e sono dovuto scappare”. In tutta questa storia, la cosa che più si presenta equivoca è l’assenza di Mariotto anche alla finalissima di “Ballando” andata in onda lo scorso 21 dicembre. Una situazione che ovviamente ha alimentato i rumors su di lui ma soprattutto le ipotesi riguardo una sua possibile sostituzione nella giuria a partire dalla prossima edizione. Cosa accadrà? Staremo a vedere.