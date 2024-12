Ascolti tv, Ballando da record: Milly chiude con il colpaccio. Assente Mariotto

Marco Zonetti 22 dicembre 2024 a





Sabato televisivo pre-natalizio quello di ieri, 21 dicembre 2024, monopolizzato dalla finale della diciannovesima edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. La vittoria è andata alla coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che ha trionfato sulle coppie formate da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca (secondo posto) e Federica Nargi e Luca Favilla (terzi classificati). Dalla giuria mancava Guillermo Mariotto, infortunatosi a Ryad. Quanto agli ascolti, il talent danzante di Rai1 ha totalizzato il 34.1% pari a 4.147.000 spettatori, in salita rispetto a sette giorni fa. L'anno scorso la finale aveva conquistato una media di 3.912.000 spettatori pari al 28.5%. E la percentuale di share di ieri sera non si vedeva più dalla prima edizione.

Tornando ai dati Auditel di ieri sera, su Canale5, il film in prima Tv Improvvisamente Natale ha raccolto il 10.3% e una media di 1.596.000 spettatori. Su Rai2, il film La carica dei 101 - Questa volta la magia del Natale è vera, con Glenn Close, ha calamitato 780.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con il geologo Mario Tozzi ha attirato il 5.7% della platea pari a 863.000 teste (presentazione: 4.0% - 718.000). Su Rete4 il film Assassinio sull'Orient Express, diretto e interpretato da Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, ha divertito una media di 532.000 spettatori con una percentuale del 3.4%.

Su Italia1, il film di animazione Il Grinch ha appassionato una media di 926.000 individui all'ascolto equivalente al 5.5% di share. Su La7, In altre parole... ancora - BEST, antologia del programma di Massimo Gramellini, conquista il 2.5% di share con una media di 415.000 spettatori. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha totalizzato l'1.9% pari a 332.000 appassionati. Sul Nove, il film Un principe per Natale ha invece segnato una media di 352.000 teste pari al 2.1% di share. Su Rai1, Ballando... tutti in pista ha trattenuto una media di 4.381.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si è portato a casa il 17.0% pari a 3.057.000 affezionati. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è sigla il 2.0% con 360.000 teste nella prima parte e il 2.9% con 533.000 nella seconda.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai Tg2 Post con Luciano Ghelfi - ospite Luca Cordero di Montezemolo per Telethon - ha segnato il 2.9% pari a 529.000; su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend totalizzano il 5.3% con 935.000 teste nella prima parte e il 4.4% con 791.000 nella seconda. Su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha invece segnato il 6.1% pari a 1.092.000 spettatori.