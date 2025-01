Tony Effe "dell'Esselunga musicista" nel mirino di Sarcina: il "vaffa" al concerto

02 gennaio 2025 a

Il pasticcio di Capodanno, con Tony Effe escluso dal Concertone della Capitale, continua a far discutere parecchio. Il trapper non si è certo perso d'animo e, anzi, con il live organizzato all'ultimo minuto al Palazzo dello Sport, ha registrato l'ennesimo tutto esaurito della sua carriera. Molti sono stati i personaggi famosi che si sono schierati al suo fianco, ma non sono mancati i detrattori. L'ultimo intervento a tal proposito è stato di Francesco Sarcina. Il frontman de Le Vibrazioni si è "tuffato" nelle polemiche che hanno scosso la fine del 2024 e, direttamente dal palco, ha usato parole al vetriolo: "Tony Effe dell’Esselunga musicista? Ahahah, ma vaffa***lo anche lui", ha detto togliendo ogni freno.

E ancora: "Ma si può uno che insulta le donne così? Ma che ca**o vuol dire? Siamo circondati da rinco**iti, ci dobbiamo svegliare", ha scandito alzando il tono della voce. Le dichiarazioni di Sarcina fanno riferimento al caos (mediatico e politico) scatenato dalla decisione dell’amministrazione Gualtieri di escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma a causa di alcuni suoi testi ritenuti misogini. Il video dello sfogo del frontman de Le Vibrazioni sta facendo il giro del web e totalizzando like e commenti. "Ragione da vendere", scrive qualcuno. "Ipocrisia e figuraccia", digita con nettezza di parole qualcun altro.