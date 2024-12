Capodanno a Roma, ci sarà anche Boy George. Sorpresa al concerto del Circo Massimo

27 dicembre 2024 a

Novità nel cast del concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma: l'icona pop anni '80 Boy George si esibirà con i suoi storici Culture Club. È quanto trapela dal Campidoglio in questi giorni alle prese con la rivoluzione della scaletta dopo il caso Tony Effe. La serata promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Dimensione Suono Soft e Dimensione Suono Roma. Media partner The Hollywood Reporter Roma, vedrà esibirsi Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta anche i Culture Club, guidati da Boy George, saranno sul palco del Circo Massimo per celebrare l'arrivo del 2025.

Un grande evento musicale, ad ingresso completamente gratuito, che prenderà il via dalle ore 21.30 del 31 dicembre e proseguirà dopo il brindisi della mezzanotte. Ad accompagnare gli spettatori ci saranno anche le voci di Mariachiara Belardo di Dimensione Suono Soft e Don Cash di Dimensione Suono Roma, e il Dj Mauro Zavadava Mandolesi.

La novità come detto sono i Culture Club, storica band britannica famosa per successi come "Do You Really Want to Hurt Me" e "Karma Chameleon", che torna a esibirsi in Italia dopo 15 anni e dopo un tour mondiale di grande successo che si è concluso lo scorso 15 dicembre con uno spettacolare concerto presso la leggendaria O2 Arena di Londra. La band presenterà una formazione di 11 elementi, offrendo uno spettacolo che ripercorrerà i brani dei loro primi due album, autentiche pietre miliari della musica pop degli anni '80.

INFO - Il pubblico potrà accedere all’area del Circo Massimo da cinque accessi pedonali: viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. Le persone con disabilità - previa prenotazione all'indirizzo e-mail [email protected] - potranno assistere al concerto dalla pedana riservata, posta all’interno del Circo Massimo, lato via dei Cerchi incrocio con via dell’Ara Massima di Ercole. Il parcheggio dedicato sarà in piazza San Giovanni Decollato (alla fine di via dei Cerchi, lato destro). L’organizzazione mette a disposizione un servizio di accompagnatori e assistenza, più due golf car, per il tragitto – andata e ritorno - dai parcheggi alla zona riservata.