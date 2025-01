Capodanno, la sfida dei concerti: Tony Effe con la fascia di sindaco, Gualtieri balla con Boy George

01 gennaio 2025 a

a

a

Il controconcerto di Capodanno di Tony Effe al Palazzetto dello sport di Roma si apre con la sigla del Tg1, un video con i titoli dei giornali e le polemiche delle scorse settimane. Poi lo sberleffo di Nicolò Rapisarda, questo il nome del rapper, a Roberto Gualtieri che lo ha silurato dal Capodanno del Circo Massimo. Tony Effe è apparso sul palco con la fascia tricolore: "Su le mani Roma, è arrivato il sindaco". "E' stato un anno intenso", ha detto il rapper, "ultimamente non sono stato tanto bene per tutte queste critiche, ma abbiamo le spalle larghe. So che è stato un capodanno organizzato all'ultimo e per questo ringrazio ognuno di voi". Con il trapper sul palco si sono alternati Sick Luke, Naska, Lazza, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby.

Al concerto gratuito del Circo Massimo si sono esibiti i Culture Club di Boy George, il dj Gabry Ponte, la Pfm Premiata Forneria Marconi, l’Orchestraccia, l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Il conto alla rovescia ha trovato sul palco Boy George, raggiunto dal primo cittadino Roberto Gualtieri che ha ballato sul palco.