Bianca Balti senza filtri: "Il tumore era quasi arrivato ai polmoni". Come sta

09 dicembre 2024 a

a

a

L'8 settembre del 2024, quando è arrivata la diagnosi di un tumore alle ovaie al terzo stadio, per Bianca Balti è cambiato tutto. "Ti rendi conto veramente di quanto grave fosse la situazione perché poi quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto. Io ero al mare con le bambine e sentivo questo male, ero preoccupatissima, ma non volevo rovinare il weekend. Quando sono tornata a casa non riuscivo a camminare. In ospedale il dottore mi disse che li giù ero messa veramente male. Mi sono messa a piangere", ha raccontato la top model alla troupe de Le Iene e a Nicolò De Devitiis, che l'ha raggiunta a Los Angeles, dove è attualmente in cura.

Eleonora Giorgi a Verissimo, il nuovo ricovero: "Ora sono qui e lotto"

Balti, da quel momento, non si è persa d'animo e, anzi, ha iniziato a lottare contro l'ospite indesiderato come una leonessa. "Intestino, colon, vescica, era quasi arrivato ai polmoni, era una situazione molto pesante", ha detto del tumore che le è stato diagnosticato e di cui ora nel suo corpo non c'è più traccia. "Una volta che hai l'amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita. Da questa ultima esperienza ho avuto la conferma che ho imparato proprio a vivere bene perché se anche vivo bene in questa situazione sono bravissima, sono una brava studentessa della vita", ha detto la modella aprendo il suo cuore ai telespettatori e aggiungendo che, nonostante al momento le notizie siano buone, deve comunque sottoporsi a un ciclo di chemioterapia.