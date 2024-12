Eleonora Giorgi a Verissimo, il nuovo ricovero: "Ora sono qui e lotto"

08 dicembre 2024 a

Con tutta la famiglia, nonostante un altro ricovero: "Ma ora sono qui e lotto". Eleonora Giorgi torna a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 domenica 8 dicembre. L'attrice lotta da tempo contro un tumore al pancreas ma l'ultimo episodio non è un segnale dell'avanzamento della malattia. . "Come sto? Ho avuto un problema di glicemia, un picco inaspettato sono stata ricoverata ma ora sono qua e lotto", ha detto l'attrice accompagnata dai figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro e dalle rispettive mogli Serena Meriggioli e Clizia incorvaia. "Grazie Silvia perché ci stai facendo respirare l'aria del Natale in anticipo. Lo passeremo tutti a Roma insieme, questo è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore", dice Giorgi che sulla sua famiglia confida: "Vedere i miei figli sposati in un anno è stato meraviglioso".

Ma perché è tornata in ospedale? "Ho mangiato 400 grammi di mango di notte, non sapevo di avere questo problema" ha raccontato spiegando che è stata "rinchiusa" in ospedale a sorpresa. "Questo problema non è una conseguenza del tumore ma solo dell'ultimo intervento" ha spiegato il figlio Andrea.