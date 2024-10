Eleonora Giorgi, la confessione che commuove: "Se non mangi, il veleno..."

Francesco Fredella 29 ottobre 2024 a

"Per 12 giorni sto malissimo. Accolgo tutto quello che arriva come un dono in più". Eleonora Giorgia, l'attrice che tutto il mondo ama, commuove gli italiani. Le sue parole arrivano, ancora una volta, nel corso di una puntata di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin. Eleonora Giorgi sta lottando con tutte le forze contro questo brutto male. "Sto facendo una chemio molto, molto seria, chi si cura come me lo capisce", ha spiegato l'attrice.

"La faccio ogni 14 giorni e per 12 giorni sto malissimo. Gli altri due giorni sto al top ma domani la rifaccio e avrò altri 12 giorni in cui sarò molto provata". Tutto il mondo della tv e del cinema ha inondato di messaggi e affetto la grande Eleonora Giorgi, che ha spiegato quali sono gli effetti negativi della chemioterapia. "Se non mangi, il veleno ti invade con più potenza e finisci sfinito. Tutta la lotta, ogni giorno, per me che avevo una vita normale, è quella di sforzarmi a mangiare per stare in forma", ha confessato.

Eleonora Giorgi, spunta una speranza: "Ma c'è solo il 14% di possibilità"

La speranza arriva da un nuovo farmaco sperimentale, che ha completato l'iter delle sperimentazioni. "Speriamo di farlo e che funzioni", ha concluso Giorgi. Una donna che tutti noi amiamo e abbracciamo in questo momento.