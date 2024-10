Eleonora Giorgi, spunta una speranza: "Ma c'è solo il 14% di possibilità"

Francesco Fredella 03 ottobre 2024 a

Il dramma di Eleonora Giorgi, l'attrice amatissima dal pubblico che ha recitato con Carlo Verdone ai suoi esordi in Borotalco. Ha un cancro. Si è operata, ha iniziato la chemioterapia e sta lottando con tutte le sue forze. In una lunga intervista a DiPiù dice: “Per me c’è solo il 14% di possibilità. Mi hanno spiegato che questa terapia non funziona con tutti. Ma hanno trovato una chiave d’accesso per il mio tumore, quindi ho deciso di provare". I campioni delle sue cellule sono stati inviati negli Stati Uniti per valutare l’efficacia del trattamento, e ora Giorgi attende con speranza il risultato.

Le parole di Eleonora Giorgi fanno commuovere tutti. "Se non ce la farò, ho paura che il mio piccolo Gabriele possa dimenticarmi", continua l'attrice che parla di suo nipote (nato dalla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia). La Giorgi ha scritto una lunga lettera a suo nipote: "Lui ascolta solo me, come farà poi?".

Tutto il mondo dello spettacolo ha inviato messaggi alla Giorgi, che ultimamente è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. La sua intervista ha commosso tutti.