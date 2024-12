Milano insicura, volano gli stracci tra Fedez e Sala: “E' il tuo lavoro!”. Botta e risposta infuocato

04 dicembre 2024 a

a

a

Botta e riposta tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e Fedez, sulla questione sicurezza a Milano. A ’scagliare’ la prima rima, ieri, è stato il rapper di Rozzano, che in un freestyle a Real Talk ha attaccato tutti, compreso il primo cittadino meneghino. «Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppe Sala influencer con fascia tricolore» canta Fedez.

Sanremo, il sospetto di Gasparri: "Pare che alcuni rapper...". Chi tira in ballo

Parole alla quali il sindaco ha replicato in giornata, in occasione della presentazione del programma espositivo cittadino del 2025. «Io non so cosa dire - ha detto Sala - non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui». A stretto giro la replica del rapper: «È il tuo lavoro, non il mio» ha scritto in una storia su Instagram, ripostando le parole del sindaco, in quello che è stato un vero e proprio dissing. Proprio dalle mani di Sala, assieme all’ex moglie Chiara Ferragni, Fedez nel 2020 aveva ricevuto l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza cittadina a Milano per il loro impegno contro il Covid.