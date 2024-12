Fedez incontenibile, rime al vetriolo contro Sala: "Un influencer con la..."

04 dicembre 2024 a

Un freestyle a briglia sciolta di quasi dieci minuti, che viene fuori come un fiume in piena e in cui Fedez attacca tutti e si libera di molti macigni senza sconti a nessuno. È quello con cui il rapper milanese, ospite del programma di culto ’Real Talk’ -un format dedicato al rap in cui gli artisti si esibiscono snocciolando barre inedite- si è scatenato passando dall’ex moglie Chiara Ferragni (e il suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera), al sindaco di Milano Beppe Sala, fino al suo rapporto con il pregiudicato Luca Lucci, capo ultras della curva del Milan, la sua squadra del cuore. E poi ancora Luis Sal, il suo ex partner di Muschio Selvaggio, le costrizioni vissute durante il suo matrimonio, un nuovo amore all’orizzonte e tanto altro.

"Sul trono in cui ero seduto ero tutto sedato, ho fatto la dolce vita ma a me piace il salato. Ratti immacolati, le fogne dei piani alti, ma meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti", ha intonato Fedez, con chiaro riferimento alla relazione con l'imprenditrice musicale e all’amicizia con Lucci. E su Ferragni e il suo nuovo compagno ci va giù duro: "Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio". E rappa ancora: "Non so che cos’era che ti tratteneva, da prendere il tutto e andartene via, come se ogni giorno ti alzassi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia". La delusione che traspare per l’amore finito è forte: "Ho pensato di varcare le porte dell’amore ma stavo solo bussando sulla soglia del dolore", canta l’artista di Rozzano.

Parole forti, pungenti. "Più ci rifletto e penso che forse è tutto sbagliato, ogni ca..o della mia vita diventa un caso di Stato", continua. Tra le rime di Fedez sembra apparire all’orizzonte una nuova relazione, che lui tiene ancora nascosta: "Il male che ho fatto in amore, ho capito che adesso è arrivato il mio turno, voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene". E infine la sua Milano e l’attacco al sindaco, Beppe Sala: "Milano brucia, uno stupro ogni venti ore: Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore".