Fedez e Tony Effe, il dissing trasloca a Sanremo 2025? Cosa scrivono sui social

Il dissing tra Fedez e Tony Effe sbarca sul palco dell'Ariston? I due rapper che hanno battagliato a colpi di canzoni all'ombra del gossip che tirava in ballo Chiara Ferragni e Taylor Mega sono tra i big annunciati al Tg1 da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025. Ma il direttore artistico esclude colpi proibiti tra i due. "Loro in un duo? No, sono ragazzi intelligenti. Canteranno e basta", afferma Conti dopo che i due rapper, infatti, nei mesi scorsi si sono resi protagonisti di un dissing cha ha fatto molto discutere. I due sui social sono di poche parole: "Ci vediamo a Sanremo", scrive Fedez, Tony Sanremo scrive l'ex Dark Polo Gang.

POP, RAP E VETERANI - Per il resto, il cast di Sanremo - 30 i cantanti, più dei 24 previsti inizialmente - sembra in grado di accontentare un pubblico vasto e variegato com’è quello della kermesse sanremese. Quest’anno abbondano i 35enni. Non essendo ancora noti i brani, si possono fare delle considerazioni basate sul repertorio dei Big scelti da Conti: a prima vista c’è tanto pop (da Elodie ai The Kolors, da Giorgia ai Modà, a Noemi), alcuni cantautori puri (Simone Cristicchi, Brunosi Sas e Lucio Corsi), una importante quota rap (i dissinganti Fedez e Tony Effe, ma anche Rocco Hunt ed Emis Killa), una quota over assicurata da due evergreen della musica italiana (Massimo Ranieri e Marcella Bella). Non mancano note R&B e jazz (con Serena Brancale e Joan Thiele). I palati più trasgressivi non rimarranno a bocca asciutta tra Achille Lauro e Rose Villain. Così come non mancano i trionfatori delle classifiche degli ultimi due anni, a partire da Tony Effe e Bresh. Ben quattro sono poi gli artisti che tornano dopo aver partecipato l’anno scorso: The Kolors, Clara, Irama e Rose Villain erano in gara anche nel 2024.

LA QUOTA AMICI - Anche quest’anno Sanremo accoglie la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Sarah Toscano: era già successo con Angelina Mango che l’anno scorso si è aggiudicata anche la vittoria del Festival. Le quote di genere, vedono una predominanza di artisti uomini: 18 contro 10 big donne, oltre ai Coma_Cose che sono una coppia composta da un uomo e una donna. La sensazione è che Conti, da grande conoscitore del pubblico di Rai1 e del festival di Sanremo, abbia costruito un cast in grado di tenere insieme davanti alle serate del festival l’intera famiglia italiana: dal nipotino fan di Olly al nonno patito di Massimo Ranieri.