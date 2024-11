Amici 24, la proposta choc di Celentano: cosa vuole per gli allievi

Alice Antico 24 novembre 2024 a

Domenica 24 novembre è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di “Amici”, con tre ospiti speciali che hanno valutato le performance degli allievi: Brunori Sas, che si è esibito con la sua band per presentare il nuovo singolo, l’iconico Al Bano e la ballerina professionista, ex allieva di Amici, Ambeta Toromani.

Uno dei momenti più importanti è stato sicuramente quello riguardante la nuova proposta di Alessandra Celentano: l’eliminazione di un allievo se questo fosse risultato per tre volte consecutive (o al massimo cinque) all’ultimo posto in classifica. Rudy Zerbi si è mostrato favorevole a questa proposta, ma è stato l’unico tra i professori: per questo è stata declinata. Un altro momento clou si è verificato con due nuovi, e consueti , confronti accesi: il primo tra Zerbi e Anna Pettinelli riguardo i cantanti Luk3 e Diego; il secondo tra Emanuel Lo e Deborah Lettieri, specie dopo l'eliminazione di Rebecca e le parole della prof riguardo il comportamento di Emanuel.