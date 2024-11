Amici 24, Rebecca scoppia in lacrime: "Promettimelo..."

Alice Antico 24 novembre 2024 a

Durante il daytime di “Amici” del 21 novembre, Deborah Lettieri ha comunicato alla sua alunna Rebecca che avrebbe dovuto affrontare la sfida che le spettava, in anticipo. La prof di “Amici” si è esposta con la sua allieva: "Sei in sfida e mi ronza in testa l'atteggiamento che Emanuel ha avuto con Francesca. Tu sai come si svolge? Noi facciamo i casting, prendiamo ragazzi che per noi sono dei talenti, il nostro lavoro è dare spazio al talento. Quando ci sono sfide, la produzione va a pescare tra i ragazzi che noi abbiamo riconosciuto come talenti. L'atteggiamento di Emanuel non mi è piaciuto perché è assurdo che pallini una ragazza, poi questa vince la sfida giudicata da un esterno, e la tieni in sala la sera a farla lavorare. Dopo cinque giorni la lasci a qualcun altro. Sono atteggiamenti che a me non appartengono, che trovo irrispettosi e scorretti" ha continuato. L'insegnante ha così chiesto alla produzione di conoscere lo sfidante di Rebecca: "L'ho incontrato per capire se questa persona potrebbe lavorare con me e sono qui perché preferisco io dirti chi è. È forte, è bravo ed è molto comunicativo. Lo conosci, è Dandi. Da 9 settimane sei qui, sei a tuo agio, ti senti a casa tua, i pezzi sono pronti. Ho chiesto di anticipare la sfida, per me è inutile procrastinare. Sei pronta, sai cosa devi fare e su cosa spingere. Vada come vada, sono convinta che sei una brava ballerina. Ora preparati. Quando è il momento ti vengono a chiamare" ha spiegato. Rebecca, nonostante si sentisse pronta e desiderosa di dimostrare il suo valore, non si aspettava una tale decisione e ha espresso il suo timore per la sfida.

Il giudice della sfida era Garrison, che ha elogiato Dandy per la sua performance, nominandolo vincitore. L'eliminazione di Rebecca è stata un momento emotivo e intenso sia per lei che per la sua insegnante Deborah. “Penso che tu abbia tante cose belle, sarai una ballerina al di fuori di qui, al di fuori di Amici. Mi ero ripromessa che vi avrei passato quello che so nel minor tempo possibile", ha detto Deborah. “Non ho parole, mi dispiace troppo. Potevo ancora dare tantissimo, Vado via con un rimorso gigante”, ha risposto l’allieva. “Promettimi che andrai avanti" ha concluso la maestra. “Promettimi che ci risentiamo", ha risposto Rebecca in lacrime.