Amici 24, De Filippi: "Non voglio sembrare cafona...". Il siparietto con Verdone

17 novembre 2024 a

Oggi Carlo Verdone è stato ospite nella puntata di “Amici” per vestire i panni di giudice della gara di canto e ha anche presentato la terza stagione della sua serie “Vita da Carlo”. Durante la registrazione dell'episodio, che è stata effettuata prima della messa in onda, Maria De Filippi ha dovuto fare gli auguri di compleanno a Verdone in anticipo. Per evitare di sembrare scortese, ha scherzosamente detto: "Non voglio sembrare cafona, quindi ti faccio gli auguri per il tuo compleanno di domenica. Va bene?" Verdone, divertito, ha risposto: "Certo, grazie!", suscitando ilarità tra il pubblico.

Maria ha anche ricordato il cameo di Verdone nella passata stagione di “Vita da Carlo”, in cui aveva interpretato una scena accanto a Sangiovanni. La conduttrice ha sottolineato quanto si fosse preparata per quella parte, ricevendo il complimento di Verdone per la sua performance. Alla fine, Maria ha fatto una battuta: "Il vero problema è che è anche il compleanno della Celentano", scatenando la risposta scherzosa della maestra, che ha detto: "Eh, ma che problema c'è? Siamo fantastici, o no?", facendo ridere ancora di più il pubblico in studio.