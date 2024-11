Amici 24, la maglietta di Celentano scatena Todaro? "Se parliamo di tecnica..."

Alice Antico 18 novembre 2024 a

Raimondo Todaro, classe 1987, è stato negli scorsi anni uno dei più amati prof di ballo della scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Oltre a lui, anche la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista, ha rappresentato un pilastro per il programma e soprattutto per la categoria del latino americano. Tuttavia, quest’anno entrambi sono spariti dal programma, lasciando spazio alle ipotesi più estreme. Si è molto parlato di un possibile conflitto tra Todaro e Maria De Filippi come causa anche se, nessuna delle parti, ha proferito parola a riguardo. L’unica cosa certa è che Todaro è stato sostituito dalla prof Deborah Lettieri. Tuttavia, durante la puntata di ieri,17 novembre, Todaro ha fatto parlare di sé con un messaggio polemico su Instagram, scrivendo: "Se parliamo solo di tecnica, Antonio è molto più preparato e preciso".

Il commento si riferiva alla sfida di latino tra Alessia, allieva di Alessandra Celentano, e Antonio, un concorrente esterno, che è stato giudicato dalla coreografa Nancy Berti. Dopo l'esibizione dei due, la Berti ha dichiarato: "Siete entrambi talentuosi, ma il mio giudizio si basa anche sulla vostra capacità di esprimervi liberamente, che deriva dalla consapevolezza del movimento. Questo programma richiede una grande energia, e al momento chi riesce a gestirla meglio con scioltezza è Alessia". Todaro sui social ha detto la sua, mostrandosi in disaccordo con la giudice. Infatti, nella sua Instagram Story, il ballerino ha scritto il suo parere riguardo la sfida, senza troppi filtri. Si sarà forse sentito provocato o chiamato in causa? All'inizio della puntata, infatti, la Celentano aveva indossato una maglietta con la scritta "La tecnica non è un’opinione", frase che potrebbe aver stuzzicato Todaro.