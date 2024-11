Amici 24, Emanuel Lo disintegra Alessandra Celentano: "Sei una maleducata"

Alice Antico 03 novembre 2024 a

Nella puntata del 3 novembre 2024, di “Amici”, gli scontri tra i prof hanno fatto da protagonisti. In primis si è assistito a un acceso confronto tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo riguardo Sienna. La ballerina, allieva di Emanuel Lo, ha eseguito una coreografia assegnata dall’insegnante Celentano, che voleva metterla alla prova con uno stile diverso per vederne la versatilità. Sienna ha ricevuto un voto di sufficienza da Emanuel Lo, mentre Celentano le ha dato “ZERO”, esprimendo ancora una volta la sua convinzione sul fatto che Sienna non sia pronta per continuare il suo percorso nella scuola. Inutile dire che da tale affermazione si è inasprita l’aria in studio con Emanuel che non ha esitato a ribadire. Dopo l’esibizione, Sienna ha ammesso di non essere una ballerina classica e di aspettarsi un simile risultato, ma ha comunque ringraziato la Celentano per l'esperienza consentitale. Emanuel Lo ha difeso l’allieva, sottolineando l’impegno dimostrato e affermando che merita di rimanere nel programma. La Celentano, infuriata, ha accusato Lo di mancare di onestà nei confronti dei suoi studenti. "Sei maleducata," ha risposto Lo a quel punto.

Il clima di tensione non si è limitato a questo scontro. infatti, poco dopo, si è acceso un dibattito ancora più intenso tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini riguardo il cantante Luk3, allievo di Cuccarini. La Pettinelli ha chiesto l’eliminazione del ragazzo, sostenendo che, nei recenti casting, sono emersi nuovi talenti promettenti. Cuccarini ha replicato, insistendo sull’importanza di dare tempo ai suoi allievi e difendendo Luk3. La tensione tra le due insegnanti è aumentata, con Pettinelli che ha esortato Cuccarini a considerare la sostituzione dell’allievo, mentre quest’ultima ha risposto che la gestione di Luk3 spetta a lei. Il pubblico in studio ha applaudito Cuccarini, dimostrando supporto alla sua posizione. Ad ogni modo, con questo mix di emozioni polemiche, la puntata ha dato, ancora una volta, spettacolo.