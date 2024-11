Amici 24, fiato sospeso per il destino di Diego. Poi la scelta di Rudy Zerbi...

Alice Antico 17 novembre 2024 a

Nella puntata di oggi di “Amici”, Rudy Zerbi ha deciso di sostituire il suo allievo Diego con una nuova cantante, Antonia, che si era presentata ai casting. Durante il daytime della settimana passata, infatti, Zerbi aveva avvisato l’allievo, il quale aveva reagito istintivamente e in modo sgarbato, minacciando addirittura di voler abbandonare lui stesso la scuola. Poi, tornato sui suoi passi, Diego ha accettato la situazione ed ha conosciuto Antonia, sua possibile sostituta, che è entrata in casetta e si è presentata al resto della classe già qualche giorno prima della puntata odierna. Durante la puntata, dopo aver ascoltato entrambi esibirsi, Zerbi ha spiegato che, non potendo aggiungere un altro banco alla sua squadra, la sua scelta ricadeva su Antonia come nuova alunna della scuola e sostituta ufficiale di Diego.

Nonostante Zerbi abbia lasciato aperta la possibilità per Diego di rimanere nella scuola, l’allievo è rimasto molto scontento dalla decisione del suo professore. Tuttavia, la sorte di Diego è poi passata nelle mani delle altre due prof di canto Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, le quali, al contrario di Rudy Zerbi, hanno valorizzato l’allievo e il suo percorso e hanno scelto di offrirgli l’opportunità di rimanere nella scuola. Lorella Cuccarini ha espresso alcune riserve su Diego, ma ha comunque sottolineato che il suo impegno e i progressi fatti giustificavano la sua permanenza. Anna Pettinelli, pur avendo qualche dubbio, ha visto in Diego un potenziale che non voleva far sfumare, decidendo di accoglierlo nella sua squadra come una "scommessa" da portare avanti. Così, nonostante la scelta di Zerbi, Diego ha avuto la possibilità di continuare il suo percorso nella scuola, tra il clamore dei suoi compagni di viaggio ed il caos dello studio.