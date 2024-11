Belve, “tornassi indietro rimarrei vergine”. La rivelazione di Flavia Vento, che stuzzica Ilary Blasi

18 novembre 2024 a

«Il sesso può essere molto satanico. Tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine come Maria. Se mi devo scusare con Ilary Blasi per Totti? No, con nessuno». Tra castità e apparizioni mariane in un golf club, Flavia Vento ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata di ’Belve’ non chiede scusa a Ilary Blasi per il gossip su Francesco Totti e invita la conduttrice al suo ’matrimonio’ con Tom Cruise. Torna ’Belve’, il programma di Rai2 ideato e condotto da Fagnani: in prima serata, ogni martedì dal 19 novembre.

Tra gli ospiti della prima puntata Flavia Vento che in un serrato confronto, intimo e sorprendente, si racconta a tutto campo e senza freni. Non chiede scusa a Ilary Blasi per il gossip su Francesco Totti e nello studio di Francesca Fagnani, Flavia Vento parla di castità («rimarrei vergine» dice), di sesso (che definisce «satanico»), di spiritualità e visioni della Madonna in un golf club alle porte di Roma. Alle tante e incalzanti domande di Fagnani la showgirl ed ex modella offre risposte inedite e inattese, a tratti esilaranti: dai suoi esordi televisivi al famoso gossip con Totti alla vigilia del matrimonio con Ilary Blasi. Proprio della celebre ’intervista bomba’ in cui si parlava di una notte d’amore con Totti, Fagnani domanda a Flavia Vento se sente almeno di chiedere scusa a Ilary: «Io non mi devo scusare con nessuno!», replica lei senza indugi. Fagnani però puntualizza ancora i fatti, ricordandole che Blasi era incinta e a pochi giorni dalle nozze: «Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti». Per Flavia Vento in ogni caso «questo è un argomento di cui io non voglio più parlare» e «dopo tutto quello che sta succedendo ora, la mia intervista è l’ultimo dei problemi penso!».

A quel punto Fagnani insiste: «A lei interessano gli argomenti che non esistono come Tom Cruise». Ma Vento rilancia ancora: «Vabbè, poi quando ti invito al matrimonio con Tom?». «Le chiederò scusa, in quel caso», risponde sorridendo la conduttrice. Tra i momenti destinati a diventare virali il botta e risposta su temi legati alla scelta della castità. «Il sesso non serve», sentenzia Flavia Vento. «Lei è diventata Buddha?», chiede quindi Francesca Fagnani. «Si è così. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria», dice l’ex la showgirl. Fagnani le fa notare che «non si può paragonare a Maria», ma Vento pare non scomporsi: «No, io non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità». «Perché lei a un certo punto ha visto il sesso come sporco?» le chiede ancora la giornalista. «Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me», chiosa Flavia Vento.