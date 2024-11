Che tempo che fa, la gaffe di Ornella Vanoni: "Coldplay?", cosa risponde

18 novembre 2024 a

Ospite fissa di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Ornella Vanoni strappa più di un sorriso al pubblico e al conduttore. A 90 anni la cantante è una miniera naif di aneddoti, battute e qualche gaffe, non si quanto involontarie. Nella puntata di domenica 17 novembre, per esempio, Fazio le chiede un commento sulla notizia che vede il disco di Vanoni superare in classifica quello dei Coldplay. Il nome della band di Chris Martin non arriva forte e chiaro, e la cantante domanda: "Corn flakes?". L'equivoco viene subito chiarito e si passa avanti tra le risate di tutti.

L'intervista tra l'altro era iniziata con la cantante appoggiata sul tavolo di Fazio, che ammetteva di essere caduta e di aver sbattuto il coccige (il "codino", dice) e pertanto chiedendo di continuare in piedi.